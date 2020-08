Padre e figlio rischiano di annegare, salvati da caporale esercito nel Vibonese

Hanno rischiato di essere portati via dalla corrente e di annegare, ma a salvarli ci ha pensato un caporalmaggiore dell'Esercito Italiano in quel momento libero dal servizio. E' accaduto ieri pomeriggio nella Baia di Riaci, a Santa Domenica di Ricadi (VV), quando un uomo, che si trovava in acqua sul materassino insieme al figlio, si è sentito male a causa di un calo di pressione. La corrente li stava trascinando lontano dalla riva, ma ad accorgersi di quanto stava avvenendo è stato il sottufficiale dell'Esercito Pasquale Faga, impegnato nella missione "Strade Sicure" a Rosarno. Faga si è tuffato, ha raggiunto il materassino e ha trascinato a riva padre e figlio, per poi prestare le prime cure per entrambi, che subito dopo si sono ripresi senza aver subito conseguenze.

