Vibo, da Filitalia International una donazione alla Rsa ‘Villa Sara’

Continua l'opera benefica della Filitalia International con la casa madre di Philadelphia e il chapter di Vibo Valentia che nella serata di martedì 18 agosto alle ore 22.00 in piazza Marconi consegneranno alla struttura Villa Sara un contributo proveniente al programma "Italy in Crisis medical relief fund" indetto negli Stati Uniti per aiutare il paese colpito dal COVID-19.

Il chapter di Vibo Valentia, dopo avere esaminato gli enti e le strutture che avrebbero potuto ambire al fondo di beneficienza ha optato per la struttura guidata da Carmelo Militello per come ha gestito l'emergenza, dove nessun ospite e personale sanitario ha contratto il virus preservando l'intero comparto di Villa Sara e la sicurezza di tutti con semplici protocolli che hanno avuto il proprio effetto. Inoltre, la Filitalia – si legge in un comunicato stampa - ha confidato sulla stabilità futura della struttura che garantirà assistenza per altri 15 anni a seguito della registrazione del canone d'affitto. Alla consegna ufficiale della donazione prenderanno parte Direttore Sanitario dell'Asp di Vibo Valentia Raffaele Bava, del Consigliere Regionale Vito Pitaro, del Presidente della Provincia Salvatore Solano, il Cardiochirurgo del Policlinico Federico II di Napoli Vito Mannacio e da Philadelphia in videoconferenza il dottor Pasquale Nestico fondatore della Filitalia International & foundation. L'iniziativa che sarà moderata dall'editore della rivista La Barcunata Bruno Congiustì, vedrà la presenza del gastroenterologo Gian Gaspare Balestreri oltre che dell'amministratore della struttura Carmelo Militello. La presenza dei medici servirà a sensibilizzare la popolazione su come affrontare il Coronavirus e a lanciare idee nuove per il territorio. La Filitalia International chapter di Vibo Valentia, nel periodo di lockdown si è distinta nel volontariato contribuendo al confezionamento e alla distribuzione delle mascherine e l'organizzazione dell'iniziativa rivolta ai bambini "L'arte del disegno", oltre all'aiuto dato agli italiani e calabro-canadesi che sono rimasti bloccati a Cuba.

Le dichiarazioni del Presidente della Filitalia International di Vibo Valentia Nicola Pirone: "Siamo felici che i nostri connazionali negli Stati Uniti hanno pensato a noi in un momento molto triste. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo al dottor Pasquale Nestico che ha avuto quest'intuizione di devolvere la somma raccolta ai chapter italiani affinché aiutassero tutte quelle realtà coinvolte a combattere il Coronavirus. Non possiamo dimenticare il direttivo della casa madre presieduto da Paula Bonavitacola, sempre vicina alle nostre richieste. La scelta ricaduta su Villa Sara è un premio alla gestione, considerando tutto ciò che è successo nei mesi scorsi in altre strutture simili, in Calabria e in Italia. In più Villa Sara lo ha fatto con le proprie risorse poiché non riceve nessun tipo di finanziamento o contributo. Il nostro piccolo gesto servirà oltre che alla struttura anche alla comunità di San Nicola poiché nella spesa è previsto un defibrillatore che servirà tutto il paese. Questo è solo l'inizio di ciò che stiamo costruendo".