Spirlì a Nicotera, Macrì (Lega): "Visita che dà segnale di vicinanza a territorio"

"Con grande piacere oggi abbiamo avuto l'onore di accompagnare il vice presidente e assessore regionale Nino Spirlì per le vie della nostra Nicotera.

Una visita che dà un forte segnale della presenza degli attuali governatori regionali e una forte vicinanza ai territori principalmente da parte dei rappresentanti della LEGA.

Oggi il nostro assessore regionale alla cultura ha assaporato quanto di bello gli occhi umani possano cogliere lungo le vie del centro storico nicoterese, abbiamo percorso i vicoli del quartiere Ebraico Judeca, per il quale Spirlì ha espresso il massimo apprezzamento.

Abbiamo visitato la cattedrale ed il museo diocesano per poi passare al corso e al resto del centro storico. Un'esperienza bellissima per il Vice Presidente che si è soffermato ad ammirare le bellezze del territorio per l'intera mattinata.

Subito si è parlato di quanto possa essere ad alto potenziale la nostra città, con la sua storia e con il suo territorio così esteso, da questo possiamo partire a programmare un futuro.

Presto verrà varata una legge regionale per il riconoscimento dei borghi, in modo da poter garantire alle città che hanno una storia e una cultura tale da poter essere classificate come borghi a tutti gli effetti, di poter accedere ai benefici che saranno previsti per queste tipologie di comuni dai vari progetti regionali!

Oltre a questo abbiamo anche parlato della nostra "cava romana" che versa in uno stato di abbandono e che potrebbe essere punto attrattivo di forza della nostra comunità, lavoreremo per ridarla ai nicoteresi in tutta la sua bellezza.

Il nostro obiettivo è quello di portare a conoscenza dei livelli istituzionali superiori le potenzialità del territorio, in modo da prepararci alle sfide future che ci aspettano senza rimanere sempre indietro come è successo negli anni passati.

Questa è stata una prima visita ma ne seguiranno altre mirate a intercettare vari punti di intervento per far rinascere Nicotera e le sue meraviglie storiche e culturali!"

Lo afferma in una nota Antonio Macrì, consigliere Comune Nicotera – Lega Salvini Premier, coordinatore provinciale Lega Giovani.