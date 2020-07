Superbonus 110%, venerdì il convegno a Vibo Marina. Tucci (M5S):"È lo strumento che può rilanciare il Paese"

"In Italia ci siamo sempre sentiti dire che se riparte il comparto dell'edilizia riparte l'economia, ma nessuno ci ha mai spiegato come farlo, tenendo conto del fatto che è un mercato già saturo e in piena crisi da decenni. Per by-passare il problema e superare l'impasse come MoVimento 5 stelle abbiamo pensato occorresse una nuova strategia capace di rilanciare il settore edilizio in chiave ecologica - e senza consumo di suolo - favorita da una vantaggiosa misura fiscale: così è nata l'idea del Superbonus al 110 per cento, introdotto nell'ultimo decreto Rilancio". È quanto afferma, in una nota, il portavoce alla Camera dei Deputati per il MoVimento 5 Stelle, Riccardo Tucci annunciando il convegno sul tema di venerdì 31 luglio (ore 19,30) nel piazzale antistante la Capitaneria di porto di Vibo Marina, al quale prenderanno parte i Sottosegretari al MiBact Annalaura Orrico e al Mef Alessio Villarosa, il presidente dell'Ordine dei commercialisti di Vibo Vincenzo Morelli e il consigliere comunale Domenico Santoro.

"Col Superbonus - prosegue la nota - ogni cittadino può migliorare l'efficientamento energetico della propria casa o compiere ristrutturazioni antisismiche senza spendere un centesimo o, addirittura, guadagnandoci sopra un 10% del costo dei lavori fino a 196 mila euro totali (fino a 100 mila euro per l'Eco-bonus e 96 mila euro per il Sisma-bonus). Attraverso una serie di passaggi con gli altri soggetti coinvolti nella procedura, banca e ditta appaltatrice, difficilmente il cittadino si troverà a rifiutare un'opportunità simile.

"Secondo le stime degli analisti dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) - ricorda Tucci - Eco-bonus e Sisma-bonus sarebbero in grado di generare un giro di investimenti di 10 miliardi di euro nella sola Calabria. Più in dettaglio: 7,4 miliardi derivanti dalla messa in sicurezza sismica degli edifici e 3 miliardi dalla riqualificazione energetica delle abitazioni".

"Un toccasana - conclude il parlamentare - per l'economia, per ambiente e per i risparmi privati come non si era mai visto prima d'ora".