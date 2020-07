Incendio distrugge fienile nel Vibonese: probabile dolo

Un incendio di probabile natura dolosa si e' sviluppato nella tarda serata di ieri in un casolare adibito a fienile in localita' Castellina nella frazione Piani di Arena. Nelle vicinanze del casolare interessato dalle fiamme c'e' una stalla in cui il proprietario custodisce gli animali che fortunatamente non hanno subito danni. Ad accorgersi delle fiamme, che in poco tempo hanno divorato quasi tutto il fieno custodito nel casolare, sono stati alcuni abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, di Serra San Bruno e Vibo Valentia, che hanno domato l'incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Dettagli Creato Sabato, 25 Luglio 2020 13:30