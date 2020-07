Coronavirus, nuovo caso nel Vibonese: positivo rientrato nei giorni scorsi dalla Polonia

Ancora un caso di Coronavirus nel territorio vibonese. Si tratta di un uomo di Spadola rientrato nei giorni scorsi dalla Polonia. Il tampone ha rilevato una carica virale bassa e la persona e' asintomatica. L'Asp di Vibo Valentia ed il Comune di Spadola si sono subito attivati per tracciare movimenti e contatti, mentre la persona in questione si trova in quarantena.

Il sindaco di Spadola, Cosimo Damiano Piromalli, ha voluto tranquillizzare la popolazione invitandola, comunque, "a continuare a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza". Si tratta del primo caso di coronavirus che si registra a Spadola. Altri casi di contagio si erano verificati, in precedenza, per quanto riguarda il vibonese, a Fabrizia, Serra San Bruno e Nardodipace.