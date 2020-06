Vigili del Fuoco: sede di Ricadi diventa permanente

E' stato stipulato il contratto di comodato d'uso gratuito fra l'Amministrazione comunale e il Dipartimento Vigili del Fuoco -Ministero per l'Interno relativo al distaccamento permanente di Ricadi. A darne notizia e' un comunicato del Commissario prefettizio Manuela Romano'.

"Il contratto, con il quale si concede gratuitamente per 99 anni l'ex edificio scolastico situato nella frazione Brivadi - riporta il comunicato - e' stato firmato nella sede del distaccamento dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, Giampiero Rizzo, e dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Ricadi Vincenzo Calzona, alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia, Francesco Zito, e del Commissario prefettizio Manuela Romano'. Mediante tale atto, la sede dei VdF di Ricadi, attiva dal luglio 2008 per 60 giorni nel periodo estivo, diventa cosi' permanente a conclusione di un iter amministrativo avviato con delibera di Consiglio Comunale del 15 maggio 2017. La sede, per tutto l'anno solare, avra' una dotazione organica di 28 unita'.