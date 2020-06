Vibo, il sindaco Limardo saluta il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco: "E' stato punto di riferimento per le istituzioni locali"

Il Sindaco Maria Limardo e l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, al termine del breve ma intenso periodo di lavoro quale Comandante Provinciale di Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, salutano l'Ing. Giampiero Rizzo.

"Un periodo breve ma intenso e proficuo che lascia dei segni indelebili, sia alla città che a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di lavorare insieme, poiché in ogni circostanza e soprattutto in occasione delle varie situazioni emergenziali che hanno interessato il nostro territorio, ha rappresentato un importante punto di riferimento per le Istituzioni locali e certamente, per quanto mi riguarda da vicino, per il Comune di Vibo Valentia".

Al Comandante Giampiero Rizzo, che presto raggiungerà la prestigiosa e ambita sede di Treviso, giunga il mio personale saluto, dell'Amministazione Comunale e di tutti i cittadini, con l'augurio di migliori fortune e sempre più alti traguardi, con il ringraziamento per quanto ha fatto in favore del Territorio Vibonese".