Fondi illegittimi ai gruppi consiliari della Provincia di Vibo Valentia: tutti assolti

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto perche' il fatto non sussiste gli imputati coinvolti nel processo sui presunti fondi illegittimi ai gruppi consiliari della Provincia. Escono cosi' dal processo con la formula piu' ampia: Francesco De Nisi, ex presidente della Provincia di Vibo Valentia; Giuseppe Condello, ex consigliere provinciale ed attuale sindaco di San Nicola da Crissa; Giuseppe Barilaro, ex presidente del Consiglio provinciale di Vibo ed attuale sindaco di Acquaro; Giuseppe Raffele, ex consigliere provinciale, gia' consigliere comunale a Serra San Bruno, nonche' candidato alla presidenza della Provincia nel settembre del 2014 in quota Udc e non eletto; Antonio Vinci, ex dirigente della Provincia di Vibo; Armanda De Sossi, ex dirigente della Provincia di Vibo; Carlo Brosio, ex consigliere provinciale. Peculato e falso le accuse a vario titolo contestate. La stessa Procura aveva chiesto l'assoluzione degli imputati. (AGI)

Dettagli Creato Martedì, 23 Giugno 2020 20:26