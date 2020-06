Vibo, Limardo: “Sito ex CGR di Porto Salvo messo in sicurezza”

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, "sulla base dei risultati degli accertamenti e interventi eseguiti dagli organi tecnici, intende rassicurare i cittadini, sul fatto che il sito ex CGR di Porto Salvo è stato messo in totale sicurezza e che non esiste alcun pericolo per la salute pubblica".

Nei giorni scorsi, infatti, l'Amministrazione Comunale, sotto le direzione della Procura della Repubblica e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, ha fornito il proprio contribuito – si legge in un comunicato stampa del Comune di Vibo - con la messa a disposizione dei materiali necessari ai lavori di messa in sicurezza della così detta "area calda" del sito .

L'attività di cui sopra si inquadra nell'ambito di una più ampia attività posta in essere da questa Amministrazione Comunale, quale:

• il decespugliamento di parte dell'area interna e del perimetro esterno;

• la chiusura dei varchi di accesso all'area ex CGR;

• dei controlli con l'ausilio di Vigili del Fuoco e ARPA-CAL. e Polizia Municipale, necessari al fine di garantire la tutela della salute pubblica e privata, estesi anche al perimetro esterno all'area in oggetto;

• l'avvio del procedimento amministrativo nei confronti dei proprietari per la rimozione dei rifiuti;

• la comunicazione all'Amministrazione Provinciale, quale autorità competente in materia di bonifica dei siti inquinati o potenzialmente inquinati.