Giornate Europee dell'Archeologia: le iniziative del Museo “Vito Capialbi” di Vibo

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia, che si svolgeranno da venerdì 19 a domenica 21 giugno, promosse dall'Inrap, sotto l'egida del Ministero francese della Cultura e con la partecipazione del Ministero per i Beni e le attività culturali italiano, il Museo Nazionale Archeologico "Vito Capialbi" di Vibo Valentia, parteciperà all'evento con il contributo digitale: "La laminetta orfica di Hipponion: storia di un ritrovamento".

Scopo del video è quello di narrare il fascino della scoperta di uno dei più importanti reperti archeologici custoditi nel Museo "Vito Capialbi", la laminetta orfica; il video rappresenterà l'occasione per far conoscere al grande pubblico la storia del reperto, dalla scoperta alla musealizzazione. Il luogo del ritrovamento, il significato della laminetta e l'importanza della stessa sono i temi principali del video, ma non solo, grande importanza hanno infatti anche gli altri elementi che costituivano il corredo della tomba 19 della necropoli occidentale di Hipponion, tra i quali vi erano lekythoi e hydriai, la cui presenza nei contesti tombali ha un significato ben preciso.

Il video inoltre è stato realizzato all'insegna dell'inclusione, attraverso i sottotitoli e una voce guida che leggerà il testo, esso potrà essere fruito anche dalle persone affette da disabilità uditive o visive.

L'appuntamento dunque è per venerdì 19 e fino a domenica 21 giugno, sui canali social del Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" e sul sito ufficiale delle Giornate dell'Archeologia, www.journees-archeologie.fr

Il Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia, diretto dalla dottoressa Adele Bonofiglio, afferisce alla Direzione Regionale Musei Calabria, guidato dalla dottoressa Antonella Cucciniello