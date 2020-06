Vibo, scontro tra due auto: muore una donna

Incidente mortale a Vibo Marina in via Senatore Parodi. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio una donna di 76 anni del luogo. Nonostante il trasporto in ospedale con un'ambulanza, per la donna c'e' stato ben poco da fare e la stessa e' deceduta poco dopo l'arrivo nel nosocomio. Sul posto per i rilievi e le indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilita' sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. (Agi)

Dettagli Creato Lunedì, 15 Giugno 2020 16:52