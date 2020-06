Dinami (VV), in casa pistola e piantine di marijuana: arrestato

Un 34enne di Dinami, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dai Carabinieri: durante un serie di perquisizioni i militari della Compagnia di Serra San Bruno, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri ''Calabria'', si sono concentrati su un'abitazione rurale. Il proprietario di casa appena ha visto i carabinieri ha consegnato spontaneamente alcuni cartoni in polistirolo con all'interno circa 240 piantine di canapa indiana allo stato embrionale. La perquisizione, però, ha permesso di rinvenire circa 500 semi sempre della stessa pianta.

In un piccolo magazzino adibito a deposito i Carabinieri hanno trovato inoltre 50 proiettili cal. 9x21 e successivamente una pistola marca STAR MARK cal. 22, con relativo caricatore, e altri 4 proiettili cal. 22. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni e per la produzione di sostanza stupefacente e si trova ora agli arresti domiciliari come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia, misura confermata dopo l'udienza di convalida che si è svolta ieri.