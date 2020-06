Nominato Cavaliere da Mattarella il tassista che portò gratis da Vibo a Roma una bimba malata

Con il proprio taxi ha fatto una corsa gratis di 1.300 chilometri per portare da Vibo Valentia all'ospedale Bambin Gesù di Roma una bambina di tre anni per un controllo oncologico. Alessandro Bellantoni, di professione tassista, è uno dei cittadini che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto insignire dell'onorificenza di Cavaliere al merito perché si sono distinti nella lotta all'emergenza Coronavirus. "Sapevo che c'era una bambina che aveva bisogno di effettuare un controllo al Bambin Gesù. E la visita – ha dichiarato il tassista romano al Roma Today – era molto importante perché la piccola, che ora ha tre anni, in passato ha dovuto effettuare dei cicli di chemioterapia. Conosco la famiglia che, come me, ha anche un altro figlio con disabilità".

