Vibo, incontri alle Marinate. Il sindaco: “Mantenere un contatto costante con tutta la cittadinanza”

Nell'ambito dell'attuazione dell'importante documento programmatico "Ripartire sani, ripartire tutti" , la Fase 2 prosegue con una giornata interamente dedicata a Vibo Marina, Bivona e Porto Salvo. Venerdì 5 giugno la giunta comunale, guidata dal sindaco Maria Limardo, ha programmato una serie di incontri con le varie rappresentanze di cittadini, che si terranno nell'Auditorium parrocchiale messo a disposizione da Don Saverio Di Bella.

"Con il programma "Ripartire sani, ripartire tutti" – spiega il sindaco Maria Limardo – l'amministrazione comunale ha predisposto un programma operativo per la ripartenza della città. In questa giornata di incontri sarà esposto il piano di rilancio delle frazioni delle Marinate, con l'esposizione di tutte le iniziative programmate. Proprio da lì vogliamo ripartire, dal territorio dal quale si avvia la nostra stagione turistica, per esporre alla cittadinanza il programma delle imminenti realizzazioni e affrontare, altresì, le problematiche. Pulizia, viabilità, parcheggi, piano spiaggia, stabilimenti balneari, attività portuali e commerciali, eventi e manifestazioni, saranno tutte al centro dell'attenzione. Un capitolo a parte meriterà il quartiere "Pennello", per cui ho voluto tenere direttamente le deleghe, per quanto tengo a cuore alla questione".

Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 con i commercianti e attività produttive in genere, alle 11.00 con i rappresentanti del "Pennello" e si chiuderanno alle ore 17.00 con i balneari, gestori di pontili e pescatori. Tutte le associazioni sono invitate a partecipare.