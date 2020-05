Vibo, il sindaco Limardo: "Oggi giorno bellissimo, in città non ci sono più positivi al Covid-19"

"Oggi e' un altro giorno bellissimo. La citta' di Vibo Valentia non ha piu' positivi per adesso e, speriamo, per sempre. Questo non vuol dire che siamo totalmente usciti dal tunnel ma siamo sulla giusta strada nella quale potremo rimanere solo se sapremo rispettare le regole: distanza sociale e mascherine". Lo ha annunciato il sindaco Maria Limardo attraverso il canale social del Comune.

Il territorio del capoluogo, frazioni comprese, nel corso della pandemia ha fatto registrare 20 casi di positivita' al Covid-19 con due morti. Cio' nonostante, il primo cittadino sta continuando ad emettere ordinanze preventive di quarantena obbligatoria. Col passare delle settimane il numero dei positivi si e' progressivamente ridotto fino a toccare quota zero. In provincia le persone in isolamento domiciliare erano cinque, ma si e' in attesa dell'aggiornamento odierno.