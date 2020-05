Chiesto l'ergastolo per Nazzareno Mantella, fratello del collaboratore di giustizia Andrea

Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Andrea Mancuso, ha chiesto la condanna all'ergastolo nei confronti di Nazzareno Mantella, 37 anni, di Vibo Valentia, fratello del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. La richiesta del carcere a vita e' stata formulata dinanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro nel processo con rito ordinario nato dall'operazione denominata "Outset".

Nazzareno Mantella e' accusato di aver preso parte all'omicidio del 29enne Mario Franzoni, fatto di sangue commesso il 21 agosto del 2002 a Portosalvo (frazione di Vibo Valentia) mentre la vittima si trovava a bordo della sua Fiat Punto dopo essere rientrato in paese per un periodo di vacanza proveniente da Mariano Comense. Franco Barba e Andrea Mantella vengono indicati come i mandanti del fatto di sangue (oltre ai defunti Francesco Scrugli, ucciso nel 2012, e Carmelo Lo Bianco, alias "Piccinni", il boss dell'omonimo clan di Vibo morto in carcere). Salvatore Mantella e Nazzareno Mantella avrebbero invece curato la logistica dell'omicidio fornendo le armi e un motorino ai killer. Domenico e Vincenzo Giampa' di Lamezia Terme sarebbero stati invece gli esecutori materiali del fatto di sangue con il secondo che avrebbe guidato la moto. (AGI)