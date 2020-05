Mangialavori piange la scomparsa di Tito Rodà

"La morte dell'ex sindaco di Sant'Onofrio Tito Rodà sconvolge una comunità intera e lascia un vuoto profondo in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Tito è stato un grande sindaco, devoto ai suoi concittadini e all'istituzione che ha saputo rappresentare con dignità, orgoglio e grande senso del dovere. È impossibile riassumere in poche righe ciò che Tito è stato per Sant'Onofrio e il modo in cui si è speso per l'intera comunità. Ho avuto il grande onore di essergli amico e, nel tempo, ho potuto apprezzare e ammirare le sue straordinarie doti umane e professionali. Perché Tito, prima che un grande amministratore, è stato un grande uomo e un grande medico. Lo ha dimostrato fino alla fine, e il suo ricordo mi accompagnerà per tutta la vita. La scomparsa di Tito è indubbiamente un brutto colpo per tutta la collettività vibonese, oggi più che mai bisognosa di persone dotate della sua dirittura e pulizia morale, della sua perseveranza, della sua volontà di spendersi sempre a favore degli altri. È un brutto colpo per me, che non potrò più confrontarmi con lui e ricevere i suoi sempre preziosi consigli, il suo affetto sincero. Tito mi mancherà molto. Era un padre e un marito innamorato della sua famiglia. Abbraccio con affetto la moglie Rina, i figli Giovanni, Teta e la piccola Giusi, sicuro che sapranno trovare la forza per superare questo difficile momento. Ciao, Tito".

Così il senatore Giuseppe Mangialavori.