Tropea: domenica 24 maggio manifestazione pubblica dei lavoratori stagionali

Domenica 24 Maggio ore 10, Piazza Cannone, Tropea, manifestazione pubblica dei lavoratori stagionali per i diritti sociali e contrattuali. Promotore: Comitato Lavoratori Stagionali (Tropea).

Sono invitati tutti i lavoratori precari e stagionali della regione.

Rivendicazioni della manifestazione e dell'organizzazione:

Un sussidio di emergenza fino a 1000 euro al mese per TUTTI gli stagionali DI FATTO che non abbiano tale disponibilità. Possibilità di riattivarlo IN IMMEDIATO in caso di nuova disoccupazione dopo breve periodo lavorativo estivo.

Una NASPI che copra tutti i mesi di disoccupazione durante l'anno solare.

Un contratto collettivo nazionale per le varie categorie di stagionali, con un salario minimo orario da rispettare incondizionatamente.

Un trattamento dignitoso con limite monte orario giornaliero REALE, giorno libero, Tfr e assegni familiari realmente percepiti, stabilizzazione contrattuale anno dopo anno e divieto di assunzioni attraverso false cooperative.