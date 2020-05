Sequestro discarica abusiva a Vibo Valentia: il sindaco Limardo nominata custode giudiziario

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, si congratula per l'attività di polizia ambientale portata a termine dai Carabinieri della locale Sezione di P.G. , guidati dal Procuratore Capo Dr. Camillo Falvo e dal Sost. Procuratore D.ssa Filomena Aliberti, che si è conclusa con il sequestro di una discarica abusiva realizzata all'interno di un capannone e di un terreno adiacente, sito nella frazione Porto Salvo. Il primo cittadino comunica che, quale autorità territorialmente competente, è stata nominata custode giudiziario dell'area in sequestro, cui spetta la vigilanza al fine di garantire la conservazione del bene in sequestro.

Il Sindaco, trattandosi di reati in materia ambientale, le cui procedure amministrative collegate alla rimozione dei rifiuti, alle operazioni di bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, rientrano tra proprie competenze, avvierà con la massima celerità e in stretta sinergia e collaborazione con l'autorità giudiziaria procedente, tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), al fine di garantire tutti gli adempimenti da parte dei responsabili.