Vibo, pubblicati tre avvisi per l’attuazione del progetto SIA

Il Distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia, ha pubblicato in data 05.05.2020 sull'Albo pretorio del Comune di Vibo Valentia (capofila d'Ambito),n. 3 avvisi pubblici relativamente all'attuazione del Progetto SIA, Avviso n.3/2016, PON Inclusione 2014-2020, da attivarsi nel Distretto socio assistenziale n. 1 Vibo Valentia, comprendente i seguenti comuni: Vibo Valentia, Filadelfia, Francavilla Angitola, Filogaso, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, Sant'Onofrio, Stefanaconi.

Il primo avviso riguarda l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato di n. 2 figure professionali amministrative specializzate, n. 2 figure professionali amministrative non specializzate e n. 1 psicologo. Il personale selezionato e messo a disposizione dall'Agenzia aggiudicataria del servizio, svolgerà le funzioni presso l'Ufficio di Piano e presso i servizi sociali professionali del Distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia, ubicato nel comune Capofila di Vibo Valentia e avrà il compito di rafforzamento della capacità amministrativa dell'Ente e favorire l'attuazione dell'intero progetto finanziato. Il servizio terminerà il 31 dicembre 2020 ed è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul programma PON Inclusione 2014/2020 Progetto SIA, per un importo a base d'asta di € 113.087,54Iva compresa.

Il secondo avviso è rivolto ad operatori economici specializzati della voce "Servizi Sociali" abilitati su MEPA e riguarda la gestione e realizzazione dell'intervento di assistenza educativa domiciliare.

Il servizio è rivolto a nuclei familiari in situazione di fragilità, disagio sociale e difficoltà socio-relazionale, beneficiari di misure d'inclusione sociale e contrasto alla povertà, con presenza di minori esposti a rischio di emarginazione, di difficoltà comportamentali, relazionali e di socializzazione.Il servizio avrà la durata complessiva di n. 6.000 oreattraverso la presenza di n. 6 educatori professionali socio-pedagogici e terminerà il 31 dicembre 2020.

L'intero appalto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul programma PON Inclusione 2014/2020, progetto SIA, per un importo a base d'asta di € 165.350,46 IVA compresa.

Il terzo avviso è anch'esso rivolto ad operatori economici specializzati della voce "Servizi Sociali" abilitati su MEPA e riguarda la realizzazione di azioni di sostegno scolastico ed extrascolastico per alunni con disabilità, per alunni con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e per alunni con BES ( Bisogni Educativi Speciali), esposti a rischio di emarginazione, condifficoltà comportamentali, relazionali, di socializzazione e scolarizzazione. Il servizio avrà la durata complessiva di n. 6.000 oreattraverso la presenza di Assistenti all'autonomia e alla comunicazione e terminerà il 31 dicembre 2020.

Anche in questo caso, l'appalto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul programma PON Inclusione 2014/2020, progetto SIA, per un importo a base d'asta di € 165.350,46 IVA compresa.

La Dirigente Adriana Teti precisa che la disponibilità di due educatori all'Ufficio di Piano non andrà a penalizzare il servizio da rendere all'utenza. La finalitàè quella di poter disporre immediatamente e senza alcuna riorganizzazione del calendario ADI, del personale che, all'occorrenza, possa intervenire con tempestività in situazioni particolari sempre più frequentemente segnalate anche dall'Autorità Giudiziaria.

Infatti, per come si è verificato durante il trascorso anno di attività,i 2 educatori professionali assegnati all'Ufficio di Piano, hanno affiancato le assistenti sociali nelle visite domiciliari, nei colloqui con le famiglie, nei rapporti con le istituzioni scolastiche, nella predisposizione di progetti individualizzati ed in tutti gli altri casi che richiedevano la loro figura specifica.