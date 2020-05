Vibo: sorpreso vicino casa ex, denunciato per violazione obblighi

Nell'ambito delle attivita' della Questura di VIBO Valentia tese a contrastare i reati di violenza di genere, in particolar modo in questo periodo di emergenza determinata dalla diffusione del coronavirus, un equipaggio della Squadra Volante e' intervenuta in centro, nei pressi dell'abitazione di una donna oggetto di vigilanza in quanto vittima di stalking da parte dell'ex marito. Gli agenti hanno accertato la presenza dell'ex marito, 36enne residente in un'altra provincia, destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla dimora familiare e di divieto di avvicinamento al luogo di residenza e ad ogni altro ambiente frequentato dalla famiglia. L'uomo, alle contestazioni degli agenti ha detto di essere andato a far visita alle figlie. Accertata la violazione della misura cautelare, l'uomo e' stato segnalato all'Autorita' giudiziaria.

