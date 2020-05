"L'artigiano della Nduja": la solidarietà di Cgil, Cisl e Uil a imprenditore e maestranze

"Le Scriventi OO.SS. , esprimono sentimenti di totale ed incondizionata solidarietà all'Imprenditore Luigi Caccamo ed alle maestranze aziendali per quanto accaduto sabato scorso, con un violento incendio, che ha devastato lo stabilimento dell'Azienda "L'artigiano della Nduja" di Spilinga.

Un duro colpo alla comunità del piccolo centro, all'economia del vibonese e dell'intera area centrale della Calabria, per cui ci auguriamo che si possa al più presto fare luce sulle origini dell'accaduto e che l'Azienda possa presto rialzarsi, con il supporto delle istituzioni, e continuare a portare per il mondo l'eccellenza della Nduja di Spilinga, per creare in futuro prospettive di lavoro in un territorio particolarmente segnato dalla crisi economica e sociale e soprattutto in momento cosi difficile".

Lo si legge in una nota di Cgil, Cisl e Uil.