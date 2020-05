Dalla Camera di Commercio di Catanzaro solidarietà all'imprenditore Luigi Caccamo

"La notizia dell'incendio che ha devastato gli stabilimenti dell'azienda 'L'artigiano della 'nduja' mi ha fortemente scosso. In un periodo già fortemente compromesso dalla crisi economica che ci ha colpiti, un dramma del genere rischia di mettere definitivamente in ginocchio una delle eccellenze gastronomiche calabrese. All'amico Luigi Caccamo dico di non mollare e di rimettersi subito al lavoro per ricostruire e ripartire: i grandi imprenditori come lui sono capaci di realizzare miracoli a cui tutti noi abbiamo il dovere di credere". È quanto si legge in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi.

"A Luigi Caccamo, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori – sottolinea Rossi – voglio presentare i sentimenti di solidarietà dell'intera Camera di Commercio di Catanzaro, del segretario generale, della giunta e del consiglio. In momenti del genere la vicinanza e la condivisione sono determinanti per dare nuovo slancio e vigore alla scommessa imprenditoriale di Caccamo. Io ci sono e spero che soprattutto le altre istituzioni sappiano supportare 'L'artigiano della 'nduja' in questo difficilissimo momento".