Ordinanza Santelli, il sindaco di Vibo Valentia, Limardo: "Anche qui gli esercenti erano pronti a rispettare le regole"

"Va innanzitutto registrato che grazie agli stringenti provvedimenti adottati dalla Presidente Santelli, la Calabria è una delle Regioni con minor numero di contagi. Non possiamo non prendere atto della bontà dello spirito che ha animato la Presidente nell'emettere la contestata ordinanza nonostante si sia tradotto in una presa di posizione da parte del Governo che è solo politica e strumentale. Soprattutto la Calabria non ha bisogno di inutili polveroni ma di provvedimenti concreti. Da qui a qualche giorno il Governo provvederà ad emanare, sull'intero territorio nazionale, gli stessi provvedimenti. Tutto ciò dispiace perchè anche gli esercenti di Vibo Valentia erano pronti ad aprire, nel frattempo infatti si erano attrezzati ed erano pronti ad adempiere e rispettare le rigorose prescrizioni di sicurezza del famoso allegato 1". Lo afferma in una nota il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.

Dettagli Creato Lunedì, 11 Maggio 2020 08:26