Da Macrì (Lega Giovani) solidarietà a Luigi Caccamo

"Un disastroso incendio a distrutto un pezzo importantissimo dell'economia vibonese, la struttura de L'artigiano della Nduja è andato in fumo nella giornata di ieri. In un momento già così critico per via dell'emergenza sanitaria ed economica nazionale questo evento arriva a rincarare la dose.

Esprimo la mia solidarietà a Luigi Caccamo e alla moglie Graziella per la grave perdita, con l'auspicio di una ripartenza con una marcia in più.



Conosco personalmente Luigi e posso dire che con la sua tenacia e la sua correttezza non si fermerà davanti a questo grosso ostacolo ma lo supererà e sarà più forte di prima. Un uomo che non si arrende che dà lavoro a tante famiglie di Spilinga e che ha contribuito a fare della Nduja un prodotto ricercatissimo e apprezzato in tutta Italia e anche oltre confine. Un grande augurio per una ripartenza nel più breve tempo possibile". Lo afferma una nota di Antonio Macrí Coordinatore Provinciale Lega Salvini Premier Giovani Vibo Valentia.