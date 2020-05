La solidarietà della senatrice Vono (Italia Viva) all'imprenditore Luigi Caccamo

"Il terribile incidente occorso presso lo stabilimento "L' artigiano della nduja" di Spilinga si aggiunge ai disagi causati dalla grave situazione di lockdown per la diffusione del Covid 19. Luigi Caccamo è un imprenditore che, con grande amore per la sua terra, dà lustro alla provincia di Vibo Valentia e a tutta la Calabria, producendo ed esportando in tutto il mondo la 'nduje di Spilinga, pregiatissimo prodotto unico per gli ingredienti utilizzati e per il tradizionale metodo di lavorazione e conservazione. Sono stata presente con Caccamo e con Porcelli al ministero dell'agricoltura proprio nei mesi scorsi per sostenere la validità del prodotto in merito alla pratica del disciplinare per la certificazione IGP perché credo che chi, nella nostra Calabria, lavora seriamente contribuendo allo sviluppo del territorio debba ottenere gli adeguati riconoscimenti.

Continuerò a stare vicina a Luigi Caccamo sicura che, con la forza e la tenacia che gli sono proprie, riuscirà a superare anche questo momento." Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.