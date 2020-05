Riqualificazione del quartiere Pennello a Vibo, Limardo: “Risorse economiche ‘liberate’”

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, comunica che a seguito di reiterati solleciti ed a una fitta interlocuzione con il Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria è stato dato il via libera all'utilizzo delle economie dei lavori di "Riqualificazione urbana del Quartiere Pennello e sistemazione warterfront" per un importo pari ad € 720.941,70 .

Sin dal suo insediamento l'Amministrazione per il tramite del delegato alle Infrastrutture ,l'assessore ing. Giovanni Russo, ha pressato gli uffici regionali – si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale di Vibo Valentia - per il completamento dei lavori .Sebbene in passato fosse stata richiesta alla Regione Calabria l'autorizzazione a poter utilizzare le somme necessarie per la realizzazione delle opere complementari, nonché di protezione delle opere già ultimate, al fine di assicurare una maggiore fruibilità delle stesse e garantire una adeguata sicurezza delle opere realizzate, e si era ancora in attesa di riscontro.

In merito ai lavori relativi al III° Lotto funzionale, sino ad oggi non era stato ancora acquisito il nulla osta dell'ABR per la realizzazione degli stessi.

L'ultima nota del 10 marzo scorso sottoscritta dal Sindaco Limardo e dal Dirigente dei llpp, richiedeva alla Regione Calabria l'autorizzazione a poter utilizzare le somme necessarie per la realizzazione delle opere complementari, nonché di protezione delle opere già ultimate, al fine di assicurare una maggiore fruibilità delle stesse e garantire una adeguata sicurezza delle opere realizzate, e si è ancora in attesa di riscontro. Richiesta che era dettata dalla necessità che la Regione Calabria conceda i fondi necessari per l'esecuzione delle opere di difesa costiera – opere propedeutiche all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino Regionale e strettamente necessari alla realizzazione dei lavori del III° Lotto funzionale dei lavori in oggetto – per i quali si è in attesa di sottoscrivere la convenzione con la Regione Calabria per l'utilizzo dei fondi dell'alluvione 2006 non spesi, ammontanti ad € 11.181.015,61, a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale n° 495 del 5.11.2018, avente ad oggetto l'"Approvazione del Piano Direttorio per il completamento di interventi necessari al superamento delle criticità che hanno determinato lo stato di emergenza nel territorio di Vibo Valentia del luglio 2006 (DPGR n.21 del 17 febbraio 2017) e individuazione del soggetto attuatore".

Facendo un excursus della pratica si rammenta che nell'anno 2012 l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ha appaltato, mediante procedura di appalto integrato, il servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualificazione urbana del quartiere Pennello" per un importo del servizio di progettazione pari ad € 300.000,00 ed un importo dei lavori posti a base di gara pari ad € 4.400.000,00, oltre € 100.000,00 per oneri di sicurezza. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, nell'anno 2015 i lavori sono stati affidati all'ATI Cooper Po. Ro. Edile S.c. (Capogruppo)/C.P.L. Polistena S.c. (Mandante) per un importo complessivo dei lavori e dei servizi pari ad € 3.517.088,00, e con un quadro economico riportante inoltre € 2.774.912,00 per Somme a Disposizione (di cui € 791.796,63 di economie da restituire alla Regione Calabria).A seguito del parere non favorevole dell'ABR nella fase esecutiva del progetto, l'appalto generale è stato suddiviso in 3 lotti funzionali. L'Autorità di Bacino Regionale con nota Prot.Siar n°296544 del 03.10.2016 ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione dei lavori del I° Lotto funzionale, e con nota Prot. n°257538 Siar del 04.08. ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori relativi al II° Lotto funzionale dell'intervento. I lavori del I° Lotto funzionale sono stati ultimati in data 13.03.2019 e rendicontati alla Regione Calabria in data 29.03.2019 con Prot.n.15296, per un importo complessivo pari ad € 1.589.459,55 oltre € 70.854,93 per economie.I lavori del II° Lotto funzionale sono stati ultimati in data 28.03.2019 e sono in corso le attività propedeutiche al collaudo finale. L'importo dell'intervento del II° Lotto funzionale da rendicontare ammonta ad € 945.878,17 oltre € 720.941,70 per economie.

Oggi grazie allo sblocco dell'iter amministrativo si conta di ultimare e rendicontare i lavori del III lotto funzionale.