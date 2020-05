Quattro anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, il fratello: “Pentitevi e confessate”

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Maria Chindamo, la commercialista e imprenditrice 44enne di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), portata via con la forza il 6 maggio 2016 in localita' Montalto di Limbadi, nel Vibonese, mentre si apprestava ad aprire il cancello della sua tenuta agricola. Sinora le ricerche sui terreni circostanti - anche con l'ausilio di unita' cinofile specializzate - non hanno portato al ritrovamento del corpo. Un caso, divenuto di interesse nazionale, quello della scomparsa di Maria Chindamo, che pur con diversi punti di certezza, manca allo stato di elementi tali per poter procedere a perseguire penalmente singole responsabilita'. Il 2 agosto dello scorso anno, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Ascone, 53 anni, di Limbadi, arrestato l'11 luglio 2019 per concorso in omicidio. Ascone e' il proprietario di una villetta di campagna posta dinanzi al cancello di entrata della tenuta agricola da dove e' scomparsa Maria Chindamo. Ascone, secondo la Procura di Vibo Valentia ed i carabinieri, avrebbe volutamente manomesso il proprio impianto di videosorveglianza per aiutare i sicari a rapire e poi uccidere Maria Chindamo. Per il Riesame, pero', non ci sono prove in tal senso e la scomparsa di Maria Chindamo resta ad oggi un mistero.

Il fratello Vincenzo chiede giustizia, affermando di essere, insieme ai familiari, "condannato eternamente alla quarantena affettiva, lontano da Maria, dai suoi sorrisi e dalla sua forza. Quei sorrisi e quella forza vivono in noi e in tutti quelli che chiederanno verita' e giustizia per l'ingiusta scomparsa. Criminali, non siete stati ancora scoperti - aggiunge Vincenzo Chindamo - ma il mondo giusto prova vergogna e schifo per voi. Pentitevi e confessate. Si vergognerebbero di voi anche i vostri stessi cari".

Quindi un accorato "appello alle forze dell'ordine e alla magistratura per avere una risposta piu' rapida e decisa alla richiesta di verita' e giustizia". Un appello anche da "Libera". "In questi anni dalla sua scomparsa - si legge in una nota - i familiari di Maria Chindamo ci hanno dato un grande insegnamento di dignita' e compostezza, mostrando grande fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine. Grande fiducia che deriva anche dalle operazioni che sono state compiute nel vibonese. Ma non e' sufficiente se non c'e' il contributo dei cittadini per infrangere la cappa di silenzio alimentata da indifferenza e rassegnazione". (AGI)