A rischio contagio, va ai domiciliari narcotrafficante vibonese legato alla 'ndrangheta

L'ufficio di Sorveglianza di Reggio Calabria ha concesso la detenzione domiciliare per motivi di salute a Francesco Ventrici, noto narcotrafficante legato alla 'Ndrangheta, definito in una sentenza del tribunale di Bologna "spacciatore intercontinentale" ritenuto uno dei massimi importatori in Europa di cocaina dal Sud America. Ventrici, 48 anni, e' stato negli anni coinvolto in una serie di procedimenti di droga e in indagini sulle infiltrazioni della criminalita' calabrese in Emilia e in particolare a Bologna. Nel 2011 una di queste operazioni era stato sequestrato un patrimonio di circa 10 milioni, tra societa', ville e auto. La decisione del magistrato di Sorveglianza, in via provvisoria, nasce dalla valutazione delle condizioni di Ventrici, tenendo conto dei rischi legati all'emergenza coronavirus e all'incompatibilita' con la detenzione carceraria. E' dunque uscito dal carcere di Reggio Calabria ed e' ai domiciliari nel Bolognese. (ANSA)

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Maggio 2020 12:57