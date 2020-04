25 aprile, il messaggio della Prefettura di Vibo Valentia: “Grazie alle donne e agli uomini che abbracciarono l’idea dell’Italia libera”

75 anni fa la fine della guerra di Liberazione ha consentito di porre le basi per la rinascita democratica del Paese e la fondazione della Repubblica secondo principi di democrazia ed eguaglianza. I valori che ispirarono quanti si impegnarono, mettendo in gioco la loro vita, per affrancare l'Italia dal nazifascismo sono e devono ancora essere valori riconosciuti e condivisi.

"La Resistenza – come ebbe a dire il Presidente della Repubblica Ciampi - è stato il modo in cui un popolo ha conservato l'onore e il rispetto di se stesso".

Oggi 25 aprile 2020, pur non potendo, a causa dell'attuale emergenza pandemica, ricordare con una cerimonia nella forma più appropriata quanti si sacrificarono per gli ideali di libertà, la Prefettura esprime, a nome di tutta la comunità della provincia di Vibo Valentia, un commosso ricordo e ringraziamento per tutte le donne e gli uomini che abbracciarono e difesero l'idea dell'Italia unita e libera.

