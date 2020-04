Vibo, il sindaco Limardo apre il parco per i ragazzi autistici

Il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha disposto, con propria ordinanza, l'apertura del parco della Rimembranza per dare la possibilita' alle persone affette da disturbo dello spettro autistico e/o con disabilita' intellettivo-relazionale di godere di spazi ulteriori rispetto alla prossimita' della propria abitazione per come consentito dalle apposite nonne straordinarie. Una decisione, quella del Sindaco, finalizzata ad evitare e prevenire l'aggravarsi dei rischi di gestione dei comportamenti di tali soggetti, gia' seriamente provati dall'obbligo di permanenza nell'ambiente domestico e dalla alterazione della quotidianita' comportamentale. Tale decisione accoglie una richiesta avanzata dall'associazione "Io autentico". L'entrata al parco sara' vigilata, contingentata e regolamentata anche perche' facilmente ispezionabile da parte delle forze dell'ordine ed e' ad esclusivo uso dei soggetti affetti dalla sindrome dello spettro autistico e/o disabilita' intellettivo-relazionale unitamente ad un accompagnatore munito di autocertificazione. Il parco sara' accessibile dal lunedi' al sabato dalle 16 alle 18, e la domenica dalle 16 alle 19.

Dettagli Creato Venerdì, 17 Aprile 2020 20:29