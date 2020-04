Coronavirus: dalla Calabria 1600 uova di Pasqua per Bergamo

Sono un regalo di una pasticceria di Soriano Calabro le 1600 uova di Pasqua che il Comune di Bergamo donera' alle famiglie piu' bisognose della citta'. Nelle prossime ore i volontari del Comune le distribuiranno tra le famiglie affidatarie dell'Ambito di Bergamo, le strutture di accoglienza per mamme, bambini e adolescenti, i progetti di housing sociale, al carcere, al Banco Alimentare (che gia' consegna la spesa alle famiglie in difficolta' della citta') e ad altri ancora. Le oltre 1600 uova sono un regalo della societa' Dolciaria Alessandria, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera al Sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

"Assieme ai miei fratelli - si legge nella lettera inviata da Francesco Alessandria - vorremmo in qualche modo far giungere loro il nostro sostegno e il nostro pensiero alleviando, seppur per pochi momenti, la tensione, l'angoscia e la tristezza che stanno vivendo anche le loro famiglie, i loro bambini, ai quali, e soprattutto, rivolgiamo questa iniziativa." "Un grande grazie ai fratelli Alessandria - commenta il Sindaco Giorgio Gori - per questo gesto di grande sensibilita' nei confronti del nostro territorio. I gesti di solidarieta' nei confronti della nostra comunita' si moltiplicano in queste ultime settimane, ma ognuno di questi rappresenta un'iniezione di energia e di fiducia nell'affrontare questo momento cosi' complicato per la nostra citta' e il nostro Paese".