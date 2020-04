L’associazione ‘Valentia’ consegna tre termoconvettori per le tende negli ospedali del Vibonese

"In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dai dirigenti dell'Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, sull'assenza di termoconvettori all'interno delle tende Triage, l'associazione Valentia vuol comunicare che in data odierna, sono stati consegnati ben tre termoconvettori, per le tende presenti negli Ospedali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea.

"Tale donazione è stata possibile grazie alla donazione dell'imprenditore Carnovale Michelino, titolare della CM IMPIANTI SRL, che ha deciso di aderire, in un modo diverso, alla raccolta fondi lanciata dall'associazione Valentia, in collaborazione con Welcome to Favelas e Calabria Food.

L'associazione inoltre comunica che nei prossimi giorni seguiranno numerose donazioni per il nosocomio vibonese, attraverso le donazioni effettuate tramite il sito internet, e le donazioni ricevute tramite IBAN".

Lo scrive l'associazione Valentia.