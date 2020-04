Coronavirus: il Comune di Vibo Valentia lancia l'assistenze virtuale "Rita"

L'amministrazione Comunale di Vibo Valentia, al fine di informare e aggiornare costantemente i propri cittadini, ha attivato sul sito web del Comune di Vibo Valentia l'applicazione "Rita", l'assistente virtuale che informa i cittadini sul decreto #IoRestoaCasa.

Con "Rita", l'assistente virtuale intelligente attivo sul portale del Comune di Vibo Valentia è progettato per rispondere alle domande più frequenti a fronte del decreto ministeriale dell'11 marzo 2020 #IoRestoaCasa e sulleregole da seguire nell'area comunale.

Per accedere al servizio, senza obbligo di registrazione e in forma anonima, bastano pochi passaggi:

· collegarsi al sito http://www.comune.vibovalentia.vv.it/

· aprire la chat cliccando in basso a destra sul portale

· formulare la propria domanda digitando il testo dalla tastiera del proprio dispositivo per iniziare una conversazione

Il progetto

L'assistente virtuale "Rita", attiva 24 ore su 24, tutti i giorni, fornisce informazioni:

Ø su come scaricare il modulo per l'autocertificazione;

Ø quando è consentito uscire di casa;

Ø quali sono gli esercizi commerciali aperti;

Ø le norme attuate per scuole, Università e luoghi pubblici;

Ø quali sono le norme da seguire per le persone disabili e le sanzioni previste a seguito della violazione degli articoli contenuti nel decreto.

Il sistema aiuta il cittadino a rimanere sempre aggiornato e informato sulle normative ministeriali attuate nell'ambito dell'emergenza Covid-19 e supporta gli utenti nella corretta formulazione delle domande attraverso la visualizzazione di suggerimenti automatici presenti nella chat che l'utente può selezionare al fine di migliorare l'interazione con il sistema digitale e ottenere la risposta desiderata.

Il progetto solidale e gratuito è un'iniziativa di Exprivia, società internazionale specializzata in Information and Communication Technology,con il supporto tecnologico di QuestIT, azienda toscana, parte del gruppo Exprivia, specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

Dichiarazione Ass. Michele Falduto: "Ho il piacere di avvisare la cittadinanza che è attivo sul sito del nostro Comune un ulteriore servizio di assistenza virtuale che chiarirà in tempo reale tutti i dubbi interpretativi derivanti dai diversi provvedimenti governativi che si sono susseguiti in questi giorni per limitare la diffusione del virus Covid-19 (c.d. coronavirus).

Per interrogare l'assistente virtuale è sufficiente collegarsi alla home page del sito comunale (www.comune.vibovalentia.vv.it), cliccare sull'icona che verrà visualizzata sempre in basso a destra e utilizzare i semplici comandi per porre le proprie domande, ricevendo, praticamente in tempo reale, una compiuta risposta. In questo momento di grande difficoltà per l'intero Paese, stiamo cercando, per

come fortemente voluto dal Sindaco Maira Limardo, mediante questi servizi, attraverso piccoli gesti, di essere vicini "a distanza" alla nostra meravigliosa comunità, cui rivolgiamo, infine, l'invito di continuare a rispettare le regole che sono state impartite, perché la distanza, non dimentichiamolo, ci salva la vita".

Il Sindaco, Avv. Maria Limardo, ha inteso ringraziare l'Assessore Michele Falduto per aver sviluppato e implementato l'idea di avvalerci dell'assistente virtuale "Rita". Un ulteriore strumento di informazione e di dialogo messo in atto dall'Amministrazione Comunale nell'intento di far sentire ai cittadini un contatto di vicinanza e assistenza, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà legato al Coronavirus COVID-19.