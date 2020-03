I consiglieri regionali di "Io resto in Calabria", Marcello Anastasi e Graziano Di Natale, manifestano "sentita vicinanza" per il momento di particolare preoccupazione vissuto dal loro capogruppo Pippo Callipo per i gravi danni riportati da una sua azienda causati dallaforte ondatadi maltempo dell'altro ieri. "Si tratta di un evento inaspettato che sicuramente va ad aggiungersi negativamente alle già pesanti difficoltà insorte in queste ultime settimane per gli effetti del coronavirus. Siamo convinti – sostengono i due consiglieri- che Pippo Callipo, da grande imprenditore e uomo vissuto, saprà gestire nel migliore dei modi la situazione, ripristinando a breve quanto danneggiato e garantendone il riutilizzo con le stesse condizioni di efficienza, se non addirittura migliori, di prima. Crediamo che far sentire la nostra voce sia un modo per esternare sinceramente il nostro condiviso sentimento di affetto e di amicizia che ci lega attraverso la stessa appartenenza al Gruppo di "Io resto in Calabria" da lui stesso voluto, quale preziosa opportunità politica di rinnovamento a favore della Calabria".

Concludono i due consiglieri: "Pertanto, è occasione gradita ricordare quanto sia stata forte e preziosa negli anni la sua intraprendenza umana, non solamente a livello imprenditoriale ma anche a carattere sociale e politico. Pippo Callipo si è sempre distinto per iniziative generose in tanti ambiti, con le quali ancora oggi continua a manifestare l'amore per il territorio e la gente di Calabria. E non sbagliamo nel dire che al suo desiderio di assicurare progresso e civiltà alla nostra terra, corrisponde il nostro più caloroso augurio di una pronta e proficua ripresa, con il sostegno dei tanti calabresi che gli vogliono profondamente bene".