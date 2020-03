E' stata convocata dal Presidente Maria Limardo che, al fine di fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria coronavirus, ha esteso l'invito al Commissario Straordinario Giuliano.

La conferenza alla quale hanno partecipato i sindaci Scaturchio, Russo, Condello e Lampasi è durata circa un'ora.

I lavori introdotti da Maria Limardo hanno visto una serie di domande sottoposte al commissario straordinario. E' stato garantito il potenziamento della continuità assistenziale per i Comuni disagiati e a parziale ristoro delle difficoltà verificatasi in questo periodo tra i medici di base e le guardie mediche.

Naturalmente si è discusso dell'emergenza COVID-19 e della catena di prevenzione legata alle ordinanza di quarantena, mentre è stato chiesto di migliorare le procedure dei flussi informativi ai Comuni.

Particolare attenzione è stata posta alla procedura dei tamponi, che fa capo al Pugliese di Catanzaro, ma sono stati acquistati 500 kit di diagnosi monouso per velocizzare i tempi. Al momento vengono sottoposti alla procedura dei tamponi coloro che accusano i sintomi tipici quali contatti sospetti, febbre alta, difficoltà respiratorie. E' tuttavia in programma l'estensione del tampone anche tra gli asintomatici.

Con particolare riferimento al numero di posti di terapia intensiva disponibili, al momento sono 5 di cui due già occupati ma che, in caso di emergenza, possono essere ampliati di altre 16 unità.

Il Commissario ha poi rassicurato i Sindaci circa la dotazione del materiale protettivo al personale medico e paramedico operante presso l'Ospedale, infine è stato al momento escluso il coinvolgimento di altri presidi ospedalieri oltre lo Jazzolino.

Il Presidente Limardo ha dichiarato: E' stata una prima occasione di incontro programmata per fare il punto della situazione che sarà monitorata passo passo insieme con gli altri Sindaci facenti parte del comitato ristretto della Conferenza mentre esprimo soddisfazione per la disponibilità manifestata dal Commissario a partecipare in videoconferenza alle successive periodiche riunioni.