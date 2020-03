Coronavirus: registrato nuovo caso di positività nel Vibonese

E' un uomo di Fabrizia l'ultimo caso di positivita' in ordine di tempo nel territorio Vibonese. La comunicazione e' arrivata nel pomeriggio da parte dell'Azienda sanitaria di Vibo. L'uomo era giunto ieri sera nell'ospedale di Vibo presentando i sintomi propri del Coronavirus, ragione per la quale, i sanitari del reparto di Malattie infettive hanno subito disposto l'esame del tampone, eseguito nel corso della notte. Adesso la sua positivita' e' acclarata. Il paziente e' sotto osservazione. Era un caso, il suo, gia' seguito dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale. L'uomo era in quarantena.

Dettagli Creato Lunedì, 23 Marzo 2020 21:07