Coronavirus: altri tre casi a Vibo Valentia

Altri tre casi nel territorio del comune di Vibo Valentia. Ad annunciarlo e' il sindaco, Maria Limardo, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un aggiornamento sulla conta delle persone contagiate dal Covid-19. "Purtroppo tre nuovi tamponi positivi nella nostra citta'", ha scritto nel pomeriggio, rinnovando l'invito ai propri concittadini a restare a casa. Si tratta, nello specifico, di due parenti dell'uomo rientrato dalla vacanza in Trentino, a sua volta positivo, e di un giovane della frazione Longobardi. I tre positivi sono stati posti sin da subito in isolamento e, secondo le autorita' sanitarie e come conferma il dottor De Monte, non esistono rischi epidemiologici.

Dettagli Creato Sabato, 21 Marzo 2020 20:18