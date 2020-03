Vibo Valentia: il sindaco dispone la chiusura dei distributori automatici di alimenti dalle 19.30 alle 7

Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha disposto la chiusura dei distributori automatici di alimenti sul territorio comunale dalle ore 19.30 alle 7.

L'ordinanza, che ha l'obiettivo di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, recita nello specifico:" Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità; rilevato che nei pressi e/o all'interno dei distributori automatici di bevande in modalità self-service e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici, si sono verificate, specie nelle ore serali e nottume,condizioni di presenza di cittadini ed utenti non compatibili coniI rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; dato atto che al fine di realizzare una sempre maggiore e accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente adeguate misure di contenimento atte a contenere il fenomeno; al fine di ridurre al minimo le occasioni di potenziale diffusione dell'epidemia trattandosi di luoghi di potenziale aggregazione specie nelle ore serali; ritenuto quindi di disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura dalle ore 19,30 alle ore 07,00 di tutti i distributori automatici in modalità self-service di bevande e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici presenti sul territorio comunale, sino al 3 aprile 2020 incluso".