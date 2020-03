Coronavirus, il bel gesto di giovani Vibonesi che donano mascherine e tute al pronto soccorso

La preoccupazione per il coronavirus non porta con sé soltanto atti di violenza, ma talvolta anche grandi dimostrazioni di generosità.

È il caso di Danilo e Francesco, fratelli e titolari dell'Eco Triparni SRL, che insieme al presidente dell'Associazione Valentia Anthony Lo Bianco, hanno appena consegnato al pronto soccorso di Vibo Valentia, decine di tute e mascherine.

Proprio nei giorni in cui invece il prezzo delle mascherine è schizzato alle stelle, in particolare sul web, i due fratelli hanno voluto lanciare una segnale al territorio, rappresentando uno stimolo per i propri concittadini, ad aiutarsi l'un l'altro.

L'Eco Triparni SRL, azienda leader per smaltimento amianto e gestione rifiuti, nel vibonese, insieme all'associazione Valentia, punto di riferimento per i giovani del territorio, hanno voluto quindi offrire in modo totalmente gratuito dei dispositivi di protezione individuale che non presentano rischi: mascherine terzo livello e tute, direttamente direttore del PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA Dott. Vincenzo Natale.