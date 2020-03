Coronavirus, a porte chiuse la seduta del Consiglio comunale di Vibo Valentia

Seduta a porte chiuse per il consiglio comunale di Vibo Valentia in programma lunedi' 9 marzo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo che si e' riunita oggi aderendo alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno della seduta, che e' stato modificato, ci sara' un solo punto: scadenze e modalita' di pagamento della tassa sui rifiuti.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Marzo 2020 14:01