Il Sistema Bibliotecario Vibonese propone una serie di iniziative culturali "alternative" durante l'emergenza sanitaria

Il Sistema Bibliotecario Vibonese (SBV), in linea con le disposizioni previste dal DPCM del 4 marzo 2020 - atte a contenere la diffusione del contagio da Coronavirus - così come tutti gli Enti culturali italiani ha dovuto sospendere le proprie attività e limitare gli accessi alle Sale letture fino al 15 marzo 2020, e comunque fino a nuove disposizioni da parte del Governo.

Questa mattina il Direttore del SBV, Gilberto Floriani, ha comunicato personalmente agli utenti attraverso i social e il sito ufficiale della biblioteca di Palazzo Santa Chiara, le misure che verranno attuate nei prossimi 10 giorni:

"Sulla base delle indicazioni governative e in attesa di ulteriori indicazioni da parte della prefettura, noi ci comporteremo in questo modo:

1) la biblioteca rimane APERTA ed effettua i servizi di prestito e restituzione

2) gli accessi alle sale studio saranno LIMITATI per osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i vari utenti

3) SOSPENSIONE FINO AL 15 MARZO, salvo eventuale proroga, di tutte le attività che prevedono assembramenti, quindi corsi, letture ad alta voce, incontri e conferenze.

Raccomandiamo la massima responsabilità da parte di tutti: se avete il raffreddore o qualche linea di febbre rimanete a casa; chi viene dalle regioni a maggior rischio si sottoponga alla quarantena volontaria per almeno due settimane; lavarsi bene e spesso le mani, ecc.

Chi ne ha necessità può disinfettarsi con il gel di Amuchina gentilmente messo a disposizione dall'istituto industriale.

Approfittate di questo periodo per leggere di più!"

Giusto il tempo di riorganizzarsi però, che subito Floriani e i suoi bibliotecari erano di nuovo a lavoro per la numerosa e affezionata utenza del SBV: è nata così #IlSBVnonSiFerma.

Molto più di un hashtag, di una moda, piuttosto una strategia per "usare la cultura contro la paura", #IlSBVnonSiFerma racchiude in sé una serie di iniziative culturali "alternative" (che verranno svelate pian piano nei prossimi giorni sulla pagina Facebook del SBV: www.facebook.com/MediatecaSBV ), fruibili anche durante l'emergenza sanitaria e comodamente da casa.

La prima di queste iniziative è dedicata agli utenti più piccoli, che tutti i venerdì pomeriggio affollano con gioia la Sala bimbi di Palazzo Santa Chiara per ascoltare le letture ad alta voce: si è pensato di non abbandonare questa piacevole consuetudine, ma di trasformare "Le letture del venerdì" (purtroppo momentaneamente SOSPESE) in "Le letture del venerdì - In STREAMING!". E così domani, venerdì 6 marzo 2020, alle ore 17.30 sulla pagina Facebook del SBV sarà possibile seguire la diretta streaming delle letture ad alta voce: puntuali e felici di portare avanti in modo sicuro l'appuntamento tanto amato dai bambini, le volontarie del progetto "Tutti uguali, tutti diversi con la lettura" leggeranno "La principessa Domitilla" di An Leysen.