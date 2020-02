"Vibo Valentia, finalmente Libera”, venerdì incontro al Liceo Classico “M. Morelli”

Venerdì 21 febbraio alle ore 11,00 presso l'Auditorium del Liceo Classico "M. Morelli" gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado incontreranno le più alte cariche istituzionali del territorio.

"In continuità con la manifestazione tenutasi il 24 dicembre scorso, "Vibo Valentia, finalmente Libera", all'indomani dell'operazione Rinascita-Scott, abbiamo voluto creare un ulteriore momento di confronto e di incontro tra le autorità territoriali e gli studenti.

Un modo questo per interrogarci sul ruolo della comunità nella lotta all'ndrangheta ed alla mentalità mafiosa, con l'obbiettivo della diffusione di un senso del dovere che diventi responsabilità cosciente e viva".

Lo si legge in una nota del Coordinamento di Libera Vibo Valentia.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Giuseppe Borrello, Referente provinciale di Libera Vibo Valentia, Bruno Capece, Comandante provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, dott. Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia e Simona Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Vittima Innocente della mafia.

"L'incontro - si legge ancora - vuole dar modo ai ragazzi di interloquire con chi rappresenta a livello istituzionale lo Stato, ma allo stesso tempo, di sentirsi essi stessi stato nella battaglia per l'affermazione della democrazia e della libertà e nella difesa della dignità di una provincia e di una regione tutta.

Crediamo dunque, che sia necessario infondere nelle nuove generazioni la passione e la speranza che costruire un presente e un futuro libero dalle mafie non sia utopia ma, grazie l'azione dirompente e coraggiosa di tutti e tutte, una brillante realtà".