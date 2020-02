Rientro in Italia del ritratto femminile in basalto nero a VIbo Valentia, Corrado (M5S): "Buona notizia che lascia amaro in bocca"

"Come evidenziato ieri nel comunicato stampa firmato dai dott.ri Maria D'Andrea e Gilberto Floriani per conto del Comitato Civico di Vibo Valentia, l'imminente rientro in Italia del ritratto femminile in basalto nero di età claudia trovato nel secolo scorso da Gennaro Pesce a Vibo Marina ed esposto nel Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi" è una buona notizia che lascia, però, l'amaro in bocca. Il prestito della scultura al Princeton University Art Museum da parte del Ministero di Franceschini è durato ben otto anni: una vacanza lunghissima, priva di giustificazioni scientifiche, che ha sottratto a quell'Istituto uno dei suoi reperti più celebri persino durante le celebrazioni per il cinquantesimo anno di attività". Lo sostiene Margherita Corrado (M5S Senato - Commissione Cultura).

"Solo venerdì scorso, 31 gennaio, avevo scritto al MiBACT proprio per avere notizie certe sulla sorte del reperto e per chiedere l'accesso agli atti, iniziativa che in casi come questo, data la reticenza dell'Amministrazione competente, costituisce l'unico strumento per sperare di accertare, mediante la lettura attenta dei documenti, quali ragioni abbiano reso quasi definitivo un trasferimento che, per non nuocere alla comunità che ha nel "Vito Capialbi" il proprio museo nazionale di riferimento, avrebbe dovuto durare un tempo assai più breve. Mi unisco, in fine, all'auspicio del Comitato civico che anche altri soggetti (singoli o associati) producano analoga istanza di accesso, poiché la trasparenza degli atti amministrativi è un dovere e le eventuali responsabilità del ritardato rientro, una volta accertate, devono poter essere rese note a tutti".