Vibo, domenica "L'ospite illustre" al Museo Archeologico Nazionale "Vito Capialbi"

Domenica, 2 febbraio 2020, secondo appuntamento dell'anno al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia, con "L'ospite illustre".

L'evento, curato da Maria d'Andrea e Gilberto Floriani del Comitato civico per le celebrazioni dei 50 anni del Museo archeologico, come spiegato in precedenza, intende occuparsi, di volta in volta, di un reperto, un gruppo di oggetti, oppure di un argomento su cui sarà concentrata l'attenzione in occasione delle domeniche ad ingresso gratuito nei musei statali di tutt'Italia, apertura speciale ripristinata di recente dal ministro Franceschini, proprio nell'ottica di incentivare la frequentazione dei numerosi siti di grande pregio presenti in tutt'Italia. Vibo Valentia non fa eccezione e, l'Ospite illustre, anzi gli ospiti illustri di questo secondo appuntamento, saranno il conte Vito Capialbi, vissuto tra la fine del settecento ed i primi dell'ottocento, e la sua preziosa collezione di monete antiche esposte nel museo che porta il suo nome. Il conte, inizialmente, aveva raccolto materiale archeologico proveniente dai suoi possedimenti -che ispezionava personalmente-, ma aveva avuto scambi con altri collezionisti e, probabilmente, aveva intrapreso e programmato egli stesso scavi veri e propri. Con il passare del tempo, la maturità ma soprattutto una maggiore consapevolezza del valore storico dei reperti, aveva intessuto una rete di amicizie speciali con filologi, storici, archeologi e numismatici accreditati nel panorama scientifico del tempo, per confrontarsi sulla provenienza, la storia, il significato dei singoli oggetti, con particolare riguardo alle monete, di cui andava fiero. Domenica 2 febbraio, alle 11,30, nella saletta dove è esposta la collezione, introdotta da Maria d'Andrea e Gilberto Floriani, Giorgia Gargano, archeologa e ispettore onorario numismatico, illustrerà la raccolta del conte Vito acquistata dallo Stato nel 1988, racconterà della sua attività nella Monteleone ottocentesca, della sua forte personalità e centralità nella vita culturale calabrese ed italiana del tempo, quindi non solo nella sua Calabria ma anche fuori dai suoi confini.

