Regionali, Macrì (Lega): "A Nicotera gran risultato"

U"n ottimo risultato quello delle regionali per la LEGA a Nicotera, grazie ai 342 elettori che hanno votato per il nostro partito. Anche se questa è stata una campagna elettorale lampo i frutti del nostro lavoro sul territorio sono arrivati, (tenendo conto del gran numero di astensioni) il 16.06% è una percentuale positiva per essere la prima volta che la LEGA si presenta alle regionali in Calabria. Oltretutto, è da notare il grande consenso che abbiamo avuto nella frazione Marina, con 72 voti per la lista e 25 per Antonio Piserà che nel comune di Nicotera esce con un ottimo risultato: 85 voti, dico ottimo visti tutti i candidati che attingevano dal territorio". Lo scrive Antonio Macrì, Lega Nicotera.

"Per quanto riguarda l'intera provincia il risultato è alquanto interessante, 7861 voti per una percentuale del 12.26%. Questo dimostra che in provincia di Vibo Valentia la Lega c'è e gli elettori la preferiscono agli altri partiti, noi continueremo a lavorare per far crescere la squadra che negli ultimi giorni ha visto avvicinarsi tanti giovani che vogliono contribuire al progetto di Matteo Salvini. Sono orgoglioso di rappresentare la LEGA e sono contento di avere 4 nostri consiglieri che siederanno in consiglio, che sono pronti ad affrontare e a risolvere i problemi di questa terra tanto bella quanto martoriata dai precedenti governi!".