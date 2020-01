"Le frasi pronunciate poco fa da Berlusconi a Tropea sono inaccettabili! Frasi sessiste e disgustose come queste non possono essere la normalità e a maggior ragione non possono essere accettate se pronunciate da un esponente politico". Così, su Twitter, l'esponente M5S Carla Ruocco.

Dettagli Creato Giovedì, 23 Gennaio 2020 17:42