Giovane salva anziano dalle fiamme nel Vibonese

Ieri pomeriggio, a Montesoro di Filadelfia (Vibo Valentia), un ragazzo di 27 anni, notando che un incendio si stava sviluppando in una casa, è subito corso dentro, chiuso la bombola del gas e chiamato i vigili del fuoco, che in poco tempo sono giunti sul posto per spegnere le fiamme. Solo grazie all'intervento del ragazzo, l'anziano che occupava l'immobile si è potuto salvare. (Lro/Adnkronos)

Dettagli Creato Mercoledì, 22 Gennaio 2020 09:36