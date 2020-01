Pd, Orlando a Salvini: "Vergogna? Sono a Vibo per Callipo"

"Salvini dice che il Pd nazionale in Calabria non c'e'. Siamo qui a Vibo con Nino De Masi imprenditore minacciato dalla 'Ndrangheta. Siamo qui per Callipo presidente! Un saluto". Lo scrive su Twitter Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, replicando a Matteo Salvini secondo il quale i dirigenti Dem "si vergognano" di fare campagna elettorale in Calabria.

Dettagli Creato Venerdì, 17 Gennaio 2020 15:24